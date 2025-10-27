Non c’è Progresso per la Pistoiese Ancora un pari occasione buttata
PROGRESSO 2 PISTOIESE 2 PROGRESSO Roccia; Barbaro G. (36’ st Mezzadri), Giovane (1’ st Cestaro), Bonetti, Maltoni (28’ st Stellacci), Mascanzoni, Finessi (11’ st Odalo), Barbaro S. (11’ st Kola), Dandini, Sansò, Calabrese. A disp. Gelati, Zattoni, Del Bianco, Cavazza. All. Graffiedi PISTOIESE Arlanch (36’ pt Giuliani); Bertolo, Gennari, Costa Pisani (1’ st Cuomo) Pellegrino, Biagi, Rossi (22’ st Alluci), Kharmoud; Campagna (36’ st Alagna); Diallo (30’ st Pinzauti), Russo. A disp. Accardi, Boschetti, Maldonado, Bastianelli. All. Andreucci ARBITRO Giordani di Aprilia MARCATORI 17’ pt Biagi, 22’ pt e 33’ st Mascanzoni, Campagna 37’ pt NOTE Ammoniti: Rossi, Cuomo, Campagna, Maltoni, Calabrese, Bertolo, Pinzauti CASTEL MAGGIORE (BO) La Pistoiese non va oltre il pareggio sul campo del modesto Progresso e perde una ghiotta occasione per accorciare sulla vetta della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
