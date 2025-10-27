Non c' è input politico dietro la decisione del Garante della privacy contro Report La versione di Agostino Ghiglia
Dopo la multa da 150mila euro inflitta il 23 ottobre dal Garante per la Privacy a Report per la messa in onda dell'audio tra l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini sul caso Boccia, la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci ha mandato in onda un video nel quale si vede il componente dell'Autorità, Agostino Ghiglia, entrare nella sede di Fratelli d'Italia il 22 ottobre, il giorno prima della sanzione al programma Rai. Secondo Ranucci questo video è la prova che "l'Autorità si muove su input politico", come ha detto in un'intervista alla Stampa. Il Garante ha ribadito invece "la piena indipendenza di giudizio e la libertà di determinazione dei suoi componenti", spiegando che le procedure istruttorie sono state "pienamete rispettate". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
