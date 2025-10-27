Non basta un’ora di grande livello Cambiaghi ora è il Principe Azzurro Skorupski un paio di capolavori Freuler dirige col pilota automatico
Skorupski 7,5 Primo tempo con due parate impegnative per scaldare i guantoni. Ma i capolavori li firma a inizio ripresa, sventando la doppia minaccia ravvicinata di Kean. Piccoli ci prova di testa al nono minuto di recupero e Lukasz risponde con un volo d’angelo. Heggem 6 Con le buone o con le cattive nel primo tempo mette la sordina a Kean, che però si ‘vendica’ nella ripresa facendo spesso saltare la linea dei centrali. Lucumi 6 Vale il discorso fatto per il norvegese: primo tempo di controllo e difesa di affanni. Nessuna ‘lucumata’ però. Miranda 6 Al 18’ chiama in causa De Gea in un tuffo spettacolare che toglie il pallone da sotto la traversa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
