‘Non aprono per il cane di Pamela Genini chiamano i carabinieri’ | cosa è successo a Ore 14 lo sfogo di Bruzzone

Prima la madre di Pamela Genini non apre per riprendersi la cagnolina, poi la brusca riconsegna e le lacrime della volontaria. In diretta televisiva tutto è esploso davanti alle telecamere. La cagnolina Bianca, il chihuahua appartenuto a Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin, è diventata improvvisamente il centro di un nuovo caso mediatico carico di tensione familiare, accuse e una denuncia formale. Teatro della vicenda: Strozza, piccolo comune della provincia di Bergamo. A raccontare tutto, in tempo reale, la trasmissione Ore 14 su Rai2 condotta da Milo Infante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Non aprono per il cane di Pamela Genini, chiamano i carabinieri’: cosa è successo a Ore 14, lo sfogo di Bruzzone

