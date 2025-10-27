Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso ufficiale di richiamo alimentare che riguarda numerose confezioni di miele Ambrosoli, dopo una segnalazione da parte del produttore. Le analisi hanno rilevato la presenza di residui di antimicrobici oltre i limiti consentiti dal Regolamento (CE) 3962005, creando un potenziale rischio chimico per i consumatori. Un alimento è considerato a rischio quando contiene sostanze chimiche superiori ai limiti di legge, o non dichiarate in etichetta, con possibili effetti negativi sulla salute. Prodotti e lotti coinvolti nel richiamo. Di seguito l’elenco completo dei prodotti richiamati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Non aprite quel barattolo: maxi richiamo di miele Ambrosoli per rischio chimico