Noleggio a lungo termine superata quota 1,3 milioni di auto in Italia

Ilfattoquotidiano.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il noleggio a lungo termine consolida la propria espansione nel mercato automobilistico italiano, superando nei primi sei mesi del 2025 la soglia di 1.327.000 veicoli circolanti. Si tratta di un incremento del 3% rispetto a dicembre 2024, segno di una tendenza ormai strutturale verso l’uso dell’auto in luogo della proprietà. Secondo l’analisi semestrale di ANIASA, l’associazione di Confindustria che rappresenta il settore dei servizi di mobilità, oltre 40 mila nuovi automobilisti hanno scelto di affidarsi a formule di noleggio, attratti da un modello più flessibile, sostenibile e privo di oneri gestionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

noleggio a lungo termine superata quota 13 milioni di auto in italia

© Ilfattoquotidiano.it - Noleggio a lungo termine, superata quota 1,3 milioni di auto in Italia

