Noi per Monteforte lancia un appello alla partecipazione | Insieme per una comunità più unita e trasparente
“Abbiamo deciso di scendere in campo per essere al servizio dei nostri concittadini, per cercare di trovare soluzioni ai loro problemi e ascoltare i loro bisogni. Vogliamo ricreare quello spirito di comunità vero, pervasivo e solidale, che si respirava alcuni anni fa e per farlo abbiamo bisogno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
