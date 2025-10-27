Noi fan lo sapevamo | il film su Springsteen non è altro che la storia di un padre e un figlio
Springsteen. Liberami dal nulla è un film che disattende le aspettative di chi si immaginava la classica biografia da rock star — fatta di successi, hit immortali e stadi in delirio infiammati dal protagonista della storia, Bruce Springsteen. Lo sceneggiatore sceglie, invece, di scavare nel cuore dell’uomo e dell’artista, concentrandosi su un periodo preciso e cruciale della sua vita, quello del tormentato rapporto col padre. È, infatti, il padre — o ciò che ne resta, i bagliori della sua presenza — a costituire la trama centrale dell’opera. C’è un giovane dal talento innato, osannato dalle folle, acclamato dalla critica e amato dalla gente, che si danna nel ricordo dell’infanzia, nei suoi chiaroscuri, là dove il padre era duro, violento, totalizzante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
