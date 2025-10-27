Nocerino vuole far capire cos'era Berlusconi | Conosceva i nomi dei miei figli e dove andavano a scuola

27 ott 2025

Antonio Nocerino usa una sola parola quando gli si chiede di Silvio Berlusconi: "Aura". L'ex centrocampista è solo l'ultimo calciatore di quel leggendario Milan a cercare di spiegare come vittorie e coppe fossero figlie in primis del comportamento quasi paterno del presidente rossonero: sapeva tutto delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

