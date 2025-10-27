Nobu Roma segna la rinascita di via Veneto | apre l’hotel di Robert De Niro e chef Nobu

È ufficiale: sabato 8 novembre 2025 aprirà al pubblico il Nobu Hotel Roma, la prima struttura a marchio Nobu in Italia. L’attesissima inaugurazione dell’hotel segue di poche settimane quella del ristorante Nobu Roma, che ha accolto i primi ospiti sabato 18 ottobre. L’arrivo del brand internazionale, fondato da Robert De Niro, lo chef giapponese Nobu Matsuhisa e il produttore cinematografico Meir Teper, segna un nuovo capitolo per via Veneto, riportando luce e prestigio a una delle strade più iconiche della Capitale. Ospitato negli spazi del Grand Hotel Via Veneto, completamente rinnovati, il Nobu Hotel Roma unisce la sobrietà del design giapponese alla maestosità dell’architettura capitolina. 🔗 Leggi su Funweek.it