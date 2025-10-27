Nobody Wants This 2 | più complesso ma non meno bello
È tornato il cult del romance contemporaneo, il nuovissimo comfort show che corteggia i millennials seducendoli con una una manovra di riscrittura artistica, estetica e strategica dalle sensibilissime leve affettive. Nobody Wants This non è una semplice operazione nostalgia (pur essendo intrinsecamente nostalgica): è il ritorno rassicurante ad ambienti familiari, la riappropriazione generazionale di personaggi dai connotati rimaneggiati. È il riscatto di un romanticismo declinato al presente e a una sensibilità nuova che trova il modo di dialogare con le preferenze del suo pubblico. Seth e Veronica, Noah e Joanne, sono variazioni sul tema di un medesimo sentimentalismo edificante e ottimista, autentico perché radicato nel reale e nella sua contraddittoria attualizzazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it
