No questa foto non prova che Brigitte Macron sia un uomo
Da tempo girano voci secondo cui Brigitte Macron, moglie del Presidente francese Emmanuel Macron, sia nata uomo. A sostegno di tale teoria si è schierata l’influencer americana Candace Owens con una serie di podcast intitolata Becoming Brigitte, ascoltata da oltre due milioni di utenti. La coppia presidenziale francese ha reagito denunciando Owens per diffamazione negli Stati Uniti, accusandola di aver condotto una “campagna di umiliazione globale”. A supportare Owens arrivano fake news da ogni dove, ultima tra queste sarebbe una foto d’epoca di un bambino che viene identificato come Brigitte Macron prima della transizione. 🔗 Leggi su Open.online
