No Place Like Rome – la nostra intervista alla regista e a Radha Mitchell

Presentato in anteprima mondiale il 26 ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2025, No Place Like Rome è il nuovo film di Cecilia Miniucchi, regista italiana trapiantata a Hollywood che per la prima volta dirige un film in Italia. Ci ha raccontato di questa avventura insieme a Rhada Mitchell, co-protagonista del film. No Place Like Rome è la commedia romantica scritta e diretta da Cecilia Miniucchi, regista italiana che ha iniziato tempo fa e prosegue a Los Angeles una felice collaborazione con Hollywood e che è tornata a girare nel suo paese d’origine – catturando i luoghi più nascosti e iconici di Roma e i paesaggi umbri – per realizzare la nuova commedia romantica americana con un cast d’eccezione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

