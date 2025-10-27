No di Gioventù Nazionale al rinvio della Nuova Pescara | Occasione storica per essere capofila del Medio Adriatico
“È arrivato il momento di fare la Nuova Pescara”. Il coordinamento provinciale di Gioventù Nazionale esprime chiaramente il suo “no” a un eventuale rinvio della fusione di cui si continua a parlare, ma chiede al contrario di andare dritti verso la fusione tra i Comuni di Pescara, Montesilvano e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gioventù Nazionale Borgia, un anno di attività sul territorio Luigi Serrao, coordinatore del movimento giovanile, fa il punto dopo un anno dalla nomina: crescita del gruppo, iniziative pubbliche e collaborazione con istituzioni e consiglieri comunali. Leggi l’a - facebook.com Vai su Facebook