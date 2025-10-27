No ai sionisti attivisti pro-Pal impediscono incontro con Fiano Pd a Ca' Foscari a Venezia
Un gruppo di attivisti pro-Palestina ha interrotto un dibattito a Ca’ Foscari con Emanuele Fiano, accusandolo di sionismo. L’ex deputato Pd ha parlato di “principio fascista” contro la libertà di parola. La Russa gli esprime solidarietà, ma giudica il paragone con il fascismo “azzardato”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
