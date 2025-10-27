No ai sionisti attivisti impediscono un incontro con Fiano Pd a Ca' Foscari
Un gruppo di attivisti oggi pomeriggio ha impedito lo svolgimento di un dibattito a Ca' Foscari, con ospiti Antonio Calò, presidente della fondazione Venezia ricerca per la Pace, e Emanuele Fiano, esponente del Partito Democratico e presidente dell'associazione Sinistra per Israele - due popoli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
