Il team di ION Lands ha annunciato ufficialmente che l’attesissimo Nivalis non uscirà più nel 2025, ma sarà posticipato al 2026. La decisione è stata presa per garantire un’esperienza di gioco pienamente rifinita e coerente con l’ambiziosa visione dello studio, che punta a creare uno dei mondi cyberpunk più dettagliati e immersivi mai realizzati. Un rinvio per perfezionare il doppiaggio e l’esperienza narrativa. Gli sviluppatori hanno spiegato che il principale motivo del rinvio è la complessa fase di doppiaggio completo del gioco, considerata un pilastro centrale dell’esperienza. Dopo oltre un anno di sviluppo intenso, il team ha compiuto grandi progressi su gameplay, narrativa e struttura, ma resta da completare un enorme lavoro sulle voci dei personaggi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Nivalis rinviato al 2026: ION Lands punta a un’esperienza più immersiva grazie a un doppiaggio completo e realistico