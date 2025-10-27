Nitro annuncia l’Incubi tour il calendario dei live nei club
Nitro annuncia Incubi tour, dieci date nei club in cui il rapper porta per la prima volta dal vivo il nuovo album. Dopo aver annunciato l’uscita il 14 novembre del suo nuovo disco ( pre order attivo), e aver svelato la data del primo aprile 2026 al Fabrique di Milano, Nitro annuncia Incubi tour, in partenza il 24 marzo 2026 all’ Hiroshima Mon Amour di Torino. Dieci date, in cui Nitro porterà in giro per l’Italia i suoi sogni, i suoi incubi e quella rabbia elegante che lo ha consacrato come una delle voci più potenti del rap italiano. Un manifesto vivente di identità, disagio e consapevolezza, capace di trasformare ogni palco in un’esperienza memorabile. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
