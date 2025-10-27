Nitro annuncia INCUBI TOUR | dieci date in Italia dal 24 marzo 2026 In arrivo l’album INCUBI 14 novembre 2025
È ufficiale: Nitro porta in giro per l’Italia i suoi INCUBI. Dopo l’annuncio del nuovo album “INCUBI” in uscita venerdì 14 novembre 2025 (pre-order attivo) e dopo aver svelato la tappa al Fabrique di Milano del 1° aprile 2026, l’artista conferma “INCUBI TOUR”: dieci appuntamenti tra marzo e aprile 2026, da Torino a Firenze, passando per Roma, Bari, Napoli e molte altre città. I biglietti sono in vendita da martedì 28 ottobre alle 14.00 con info su nitrowilson.com. Produzione Me Next e Next Show. NITRO INCUBI TOUR (2026): le date. 24 marzo – Torino, Hiroshima Mon Amour. 26 marzo – Bari, Demodé Club. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Approfondisci con queste news
“Finiti i sogni, ho realizzato gli incubi.” Con questa frase potente, Nitro torna ufficialmente sulla scena musicale italiana e annuncia il suo nuovo album “INCUBI”, in uscita venerdì 14 novembre per Epic Records Italy. - facebook.com Vai su Facebook
Nitro annuncia un'imperdibile data al Fabrique di Milano - X Vai su X
Nitro annuncia “INCUBI”: il nuovo album esce venerdì 14 novembre. Pre-order attivo e grande ritorno live al Fabrique (1 aprile 2026) - order attivo e grande ritorno live il 1° aprile 2026 al Fabrique di Milano. atomheartmagazine.com scrive
NITRO il nuovo album “INCUBI” esce il 14 novembre - Finiti i sogni, ho realizzato gli incubi” non è solamente la chiusura della strofa del suo ultimo singolo, ma l’apertura verso un progetto che esplora il confine dell’inconscio, tra successo e vuoto, ... Scrive newsic.it