È ufficiale: Nitro porta in giro per l’Italia i suoi INCUBI. Dopo l’annuncio del nuovo album “INCUBI” in uscita venerdì 14 novembre 2025 (pre-order attivo) e dopo aver svelato la tappa al Fabrique di Milano del 1° aprile 2026, l’artista conferma “INCUBI TOUR”: dieci appuntamenti tra marzo e aprile 2026, da Torino a Firenze, passando per Roma, Bari, Napoli e molte altre città. I biglietti sono in vendita da martedì 28 ottobre alle 14.00 con info su nitrowilson.com. Produzione Me Next e Next Show. NITRO INCUBI TOUR (2026): le date. 24 marzo – Torino, Hiroshima Mon Amour. 26 marzo – Bari, Demodé Club. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Nitro annuncia “INCUBI TOUR”: dieci date in Italia dal 24 marzo 2026. In arrivo l’album “INCUBI” (14 novembre 2025)