Nino Nero di Avanti un altro | Ero povero rubavo e mi ammalai perché mangiavo la spazzatura mi salvò l’adozione

La storia di Nino Nero di Avanti un altro. Reginaldo Carrino si racconta in un’intervista a Fanpage.it: l'infanzia in Brasile segnata dalla povertà e dalla fame, l'adozione e la nuova vita a Napoli, il razzismo subito, la passione per Nino D'Angelo, il rapporto con Paolo Bonolis e l'amore per la fidanzata Daniela. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Nero su Bianco: i misteri sulla morte del 'suicidato' capomafia Nino Gioè #nerosubianco #ninogioè #cosanostra #servizisegreti #mafia - facebook.com Vai su Facebook

Nino Nero di Avanti un altro: “Ero povero, rubavo e mi ammalai perché mangiavo la spazzatura, mi salvò l’adozione” - it: l’infanzia in Brasile segnata dalla povertà e dalla fame, l’adozione e la nuova vita a Napoli, i ... Secondo fanpage.it

Chi è Reginaldo Carrino, Nino Nero di ‘Avanti un altro’ - Se siete spettatori fedeli (o anche sporadici) di “Avanti un altro”, sicuramente conoscerete i personaggi originali e curiosi che popolano la trasmissione di Canale 5. Lo riporta quotidiano.net

Avanti un altro! 2011 - è un game show in onda dal 2011 su Canale 5, ideato e condotto da Paolo Bonolis con il suo storico compagno d'avventura Luca Laurenti. Lo riporta movieplayer.it