Ninna e Fede | in un libro carriere e personalità forti cresciute sulle piste di sci e nella vita

Due carriere, due personalità forti, due generazioni di donne cresciute sulle piste da sci e nella vita. Si intitola Due vite, Lo slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone il primo libro di Maria Rosa «Ninna» Quario, pubblicato da Edizioni Minerva, una confessione appassionata e sincera che racconta mezzo secolo di sport, sacrifici, gioie e rinascite. Una madre, ex campionessa e giornalista, che si guarda indietro e intreccia il suo destino con quello della figlia – Federica Brignone, la sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo. È la storia di due vite parallele, unite da una passione in comune e da un amore che, come le grandi discese, conosce curve, cadute e ripartenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ninna" e Fede: in un libro carriere e personalità forti cresciute sulle piste di sci e nella vita

Scopri altri approfondimenti

L’elisir di lunga vita? “Tanta fede e una tenacia di ferro” ha rivelato - facebook.com Vai su Facebook

"Ninna" e Fede: in un libro carriere e personalità forti cresciute sulle piste di sci e nella vita - In Due Vite, Lo slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone Maria Rosa Quario racconta mezzo secolo di sport, sacrifici, gioie e rinascite ... Come scrive ilgiornale.it

Mamma Ninna: "Fede incredibile. Io dopo Robinson ho avuto paura..." - Bandiera tricolore disegnata sulle guance, ha incrociato le dita, ma non ha guardato la gara sul maxischermo. Segnala gazzetta.it