Nike lancia Amplify la scarpa robotica per la camminata assistita

Il prototipo, testato su oltre 400 persone, consente di aumentare l’andatura di circa il 10-15%, grazie a un motore elettrico ultraleggero posizionato alla caviglia. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Nike lancia Amplify, la scarpa robotica per la camminata assistita

