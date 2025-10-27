Niente da fare per il Cisterna Volley ko anche a Cuneo

27 ott 2025

Niente da fare per il Cisterna Volley che rimedia la seconda sconfitta, in altrettante gare di campionato; i pontini nella gara giocata al Palasport di San Rocco Castagnaretta cedono in tre set ai padroni di casa della MA Acqua San Bernardo Cuneo.Come accaduto nella prima giornata (contro Trento). 🔗 Leggi su Latinatoday.it

