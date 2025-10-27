Niente da fare per il Cisterna Volley ko anche a Cuneo
Niente da fare per il Cisterna Volley che rimedia la seconda sconfitta, in altrettante gare di campionato; i pontini nella gara giocata al Palasport di San Rocco Castagnaretta cedono in tre set ai padroni di casa della MA Acqua San Bernardo Cuneo.Come accaduto nella prima giornata (contro Trento). 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Dopo la sconfitta con Trento il Cisterna Volley volta pagina: “A Cuneo per fare punti” - Prima trasferta stagionale, nella seconda giornata di campionato, per i pontini reduci dal ko all’esordio. Riporta today.it
Cisterna impalpabile, a Cuneo arriva un altro ko: 3-0 - Seconda sconfitta (in altrettante gare di campionato) per il Cisterna Volley, battuto al Palasport di San Rocco Castagnaretta dalla MA Acqua San Bernardo Cuneo. Segnala latinaoggi.eu
Itas Trentino troppo forte: il Cisterna Volley cede in tre set. L’analisi di coach Morato - I pontini hanno lottato e dato tutto in campo ma non c’è stato niente da fare contro i campioni d’Italia. Si legge su today.it