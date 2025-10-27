Niente da fare Angelina Mango arriva la brutta notizia

– Il nome di Angelina Mango era tornato a far parlare di sé negli ultimi mesi, soprattutto dopo l’uscita dell’album “Caramé”, accolto con entusiasmo da pubblico e critica. La giovane artista, considerata una delle voci emergenti più influenti della scena musicale italiana, aveva saputo riconquistare l’affetto dei suoi fan dopo un periodo di assenza dovuto a motivi personali. Proprio per questo, molti si aspettavano di rivederla protagonista sul palco dell’Ariston, ad un solo anno dal successo che aveva segnato la sua consacrazione al Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Niente da fare”. Angelina Mango, arriva la brutta notizia

