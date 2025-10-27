Nidi Gratis Plus via alle domande | tutti gli asili nido comaschi che aderiscono al bando

È ufficialmente aperta, da oggi 27 ottobre fino al 20 novembre 2025, la nuova finestra del bando regionale “Nidi Gratis Plus”, che consente alle famiglie lombarde di ridurre o azzerare la retta mensile dei servizi per la prima infanzia. Dopo la prima fase dedicata ai Comuni, la misura entra ora. 🔗 Leggi su Quicomo.it

