Nidi Gratis Plus via alle domande | tutti gli asili nido comaschi che aderiscono al bando
È ufficialmente aperta, da oggi 27 ottobre fino al 20 novembre 2025, la nuova finestra del bando regionale “Nidi Gratis Plus”, che consente alle famiglie lombarde di ridurre o azzerare la retta mensile dei servizi per la prima infanzia. Dopo la prima fase dedicata ai Comuni, la misura entra ora. 🔗 Leggi su Quicomo.it
NIDI GRATIS: RIAPERTURA DEL BANDO 2025/2026 La Regione Toscana con il Decreto Dirigenziale n. 19584 del 12/09/2025 ha approvato l'avviso pubblico di riapertura dei termini per la presentazione delle domande Nidi Gratis anno educativo 2025/2026. - facebook.com Vai su Facebook
Ti è capitato almeno una volta di avere una domanda sul bando Nidi gratis? Bene, allora fermati un attimo e leggi questo post, per trovare le risposte ai quesiti più comuni E se ancora hai qualche dubbio lascia un commento! Per altre info http://bit.l - X Vai su X
Nidi Gratis Plus, aperto il bando per le famiglie lombarde: contributi fino a 100 euro e rette azzerate - Al via il bando per accedere al contributo regionale destinato alle famiglie con bambini iscritti ai nidi: 60 milioni stanziati da Regione Lombardia per il triennio 2025- Lo riporta varesenews.it
Nidi Gratis Plus riconfermata per il prossimo triennio: 60 milioni dalla Regione Lombardia - Grande investimento sulla misura che punta ad abbattere le disuguaglianze sociali: “Rinnovato il nostro sostegno alle famiglie con un aiuto concreto” Un futuro più ... Come scrive mammemagazine.it
Il bando «Nidi Gratis Plus» per le famiglie vulnerabili - Regione Lombardia ha aperto la finestra per partecipare al bando «Nidi Gratis Plus 2024/2025», introdotto per sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale. ecodibergamo.it scrive