Nidi gratis plus il bando della Regione per azzerare le rette Come fare domanda
Milano, 27 ottobre 2025 – Asilo nido a costo zero? La Regione lancia il bando “Nidi gratis plus” nella sua fase rivolta anche ai genitori, dopo una prima sessione dedicata all’adesione dei Comuni. C’è tempo da oggi, lunedì 27 ottobre, fino a giovedì 20 novembre. L’iniziativa, quindi, si apre alle famiglie con l'intento di facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia. Rispondendo così ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e favorendone la permanenza, l'inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro con particolare attenzione alle madri, il Bando ha come obiettivo quello di garantire l'accesso gratuito a uno dei più importanti servizi per l'infanzia, come, appunto, è l'asilo nido. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
NIDI GRATIS: RIAPERTURA DEL BANDO 2025/2026 La Regione Toscana con il Decreto Dirigenziale n. 19584 del 12/09/2025 ha approvato l'avviso pubblico di riapertura dei termini per la presentazione delle domande Nidi Gratis anno educativo 2025/2026. - facebook.com Vai su Facebook
Ti è capitato almeno una volta di avere una domanda sul bando Nidi gratis? Bene, allora fermati un attimo e leggi questo post, per trovare le risposte ai quesiti più comuni E se ancora hai qualche dubbio lascia un commento! Per altre info http://bit.l - X Vai su X
Nidi gratis plus, il bando della Regione per azzerare le rette. Come fare domanda - La Regione lancia il bando “Nidi gratis plus” nella sua fase rivolta anche ai genitori, dopo una prima sessione dedicata all’adesione dei Comuni. Come scrive ilgiorno.it
Nidi gratis plus, apre oggi il bando dedicato ai genitori: Regione Lombardia stanzia 60 milioni - Da oggi, 27 ottobre sino al prossimo 20 novembre 2025, i genitori lombardi possono accedere al bando di Regione Lombardia ‘Nidi Gratis Plus’. Segnala vocedimantova.it
Nidi Gratis Plus, aperto il bando per le famiglie lombarde: contributi fino a 100 euro e rette azzerate - Al via il bando per accedere al contributo regionale destinato alle famiglie con bambini iscritti ai nidi: 60 milioni stanziati da Regione Lombardia per il triennio 2025- Secondo varesenews.it