Milano, 27 ottobre 2025 – Asilo nido a costo zero? La Regione lancia il bando “Nidi gratis plus” nella sua fase rivolta anche ai genitori, dopo una prima sessione dedicata all’adesione dei Comuni. C’è tempo da oggi, lunedì 27 ottobre, fino a giovedì 20 novembre. L’iniziativa, quindi, si apre alle famiglie con l'intento di facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia. Rispondendo così ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e favorendone la permanenza, l'inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro con particolare attenzione alle madri, il Bando ha come obiettivo quello di garantire l'accesso gratuito a uno dei più importanti servizi per l'infanzia, come, appunto, è l'asilo nido. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nidi gratis plus, il bando della Regione per azzerare le rette. Come fare domanda