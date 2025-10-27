 Nicola Cordone nominato presidente di Numia

Il Consiglio di amministrazione di Numia ha nominato Nicola Cordone Presidente della società. Dal 2018 al 2020, Cordone (59 anni, Ingegnere) ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Sia dopo una lunga carriera all’interno e, successivamente ha svolto incarichi di rilievo all’interno del Consiglio di amministrazione e del Comitato Rischi di primari operatori della finanza, un percorso che lo ha condotto all’attuale nomina a Presidente di Numia. Al Presidente uscente, Massimo Arrighetti, verrà conferito il titolo di Presidente Onorario della società in riconoscimento del contributo offerto alla crescita dell’azienda, restando così parte della famiglia Numia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it