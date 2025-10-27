Niccolini Non rimprovero niente ai ragazzi

"Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, hanno fatto una grande gara: abbiamo dominato per 70 minuti e anche in dieci abbiamo difeso con le unghie e con i denti", dice Daniel Niccolini. E non rimprovera direttamente neppure il direttore di gara La Penna, se non per un episodio: "Non so se l’intervento di Holm su Fortini fosse da espulsione, anche perché è brutto attaccarsi a Var e arbitri. Sicuramente c’è rammarico per come è andata". Daniel Niccolini si prende il punto e lascia all’amministratore delegato Claudio Fenucci il compito di far sentire le ragioni rossoblù di fronte a un’ingiustizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Niccolini "Non rimprovero niente ai ragazzi"

Argomenti simili trattati di recente

Niccolini "Non rimprovero niente ai ragazzi" - allenatore rossoblù: "Dopo l’espulsione è cambiata l’inerzia. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Niccolini: "L'espulsione ha cambiato la partita. Non ho ancora sentito Italiano" - Daniel Niccolini, vice allenatore del Bologna di Italiano, ha rilasciato la seguenti dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel corso del post partita della gara finita 2- Come scrive firenzeviola.it

BOLOGNA - Niccolini: "Siamo un bel gruppo, i ragazzi si applicano e i risultati si vedono" - Daniel Niccolini, vice allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo il pari con la Fiorentina: "Ci sono state due tipi di partita. Riporta napolimagazine.com