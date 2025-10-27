L’ottava settimana della NFL 2025-2026 ci ha dato modo di avere un quadro decisamente più chiaro della situazione nelle due Conference. Nella AFC, infatti, proseguono la corsa di testa gli Indianapolis Colts (7-1) che passeggiano 38-14 contro i derelitti Tennessee Titans (1-7) con il solito inarrestabile Taylor da 153 yds su corsa e 2 mete. In seconda posizione con 6-2 si confermano i New England Patriots che vincono facilmente contro i Cleveland Browns (2-6) per 32-13 con Maye che lancia per 282 yds e 3 td. In terza posizione i Denver Broncos (6-2) che demoliscono 44-24 i Dallas Cowboys (3-4-1) con Nix che distribuisce ben 4 td. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NFL (week 8): vincono Colts, Eagles, Bucs, Broncos e Packers contro il grande ex Rodgers