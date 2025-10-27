Nfl i Packers fanno piangere l' ex Rodgers Colts e Broncos fanno paura
Nell'ottava giornata Greenbay vince a Pittsburgh. Nel Monday Night che chiuderà la giornata c'è Kansas City-Washington. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
NFL - Domenica partita clamorosa a Dallas finita 40-40, dopo un tempo supplementare, tra Cowboys e Packers. Gran spettacolo ma ancor di più l'amaro in bocca per il pareggio che svilisce entrambe le squadre Mi sorprende come l'NFL, sempre attenta a - facebook.com Vai su Facebook
Nfl, i Packers fanno piangere l'ex Rodgers. Colts e Broncos fanno paura - Nel Monday Night che chiuderà la giornata c'è Kansas City- Riporta msn.com