È un inizio settimana ad alta tensione quello delle nuove puntate di La forza di una donna, la serie turca in onda nel pomeriggio di Canale 5. L’appuntamento è, come sempre, alle 16.00. Nelle puntate di oggi, domani e dopodomani (lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 ottobre) i protagonisti cercano un nuovo equilibrio dopo i colpi di scena della scorsa settimana: sabato in particolare si è visto come Bahar ( Özge Özpirinççi ) sembrava pronta a rimettersi in gioco. Ma presto verrà a scoprire che la serenità cui aspira e che sente di meritare è ancora lontana. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Le anticipazioni delle prossime puntate di “La forza di una donna”: Hatice fa una una scoperta sconvolgente su?irin La forza di una donna, anticipazioni puntata 27, 28, 29 ottobre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nezir trama un nuovo rapimento: il pericolo è reale. Oggi, domani e dopodomani l'appuntamento con la serie turca di Canale 5 è alle 16.00