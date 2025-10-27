NextLab alla ricerca di innovation manager

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE e le nuove tecnologie creano nuove opportunità di impiego ad Ascoli. NextLab Srl, società che opera nel campo della innovazione per le imprese e nel trasferimento tecnologico, ha deciso di ampliare la propria struttura. L’azienda ascolana è alla ricerca di Innovation manager per la trasformazione digitale delle imprese mediante l’adozione di tecnologie innovative. I candidati selezionati opereranno sotto il coordinamento del Responsabile di BU e faranno parte di un team che promuove innovazione digitale e organizzativa, supportando le imprese nei percorsi di trasformazione e crescita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

