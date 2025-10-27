Nexperia una bomba ad orologeria tra le arterie dell’interdipendenza L’analisi di Picotti

La dirompente decisione del governo olandese di congelare l’amministrazione della società produttrice di chip Nexperia non rappresenta più un caso di studio per soli addetti ai lavori, ma si presta ad essere una delle più emblematiche fotografie dei trade-off di misure e contro-misure nelle guerre economiche in corso, delle profonde interdipendenze nei settori, di come la scelta di non perdere un potenziale mercato (americano) rischi di comprometterne un altro (cinese) con ripercussioni su altri ancora (automotive europeo). Nello sfondo, l’importanza della geografia giuridica e la realtà di multinazionali trapassate da linee invisibili, con la casa madre-socio di controllo da un lato, la controllata e il diritto che la regola dall’altro. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Nexperia, una bomba ad orologeria tra le arterie dell’interdipendenza. L’analisi di Picotti

News recenti che potrebbero piacerti

"Fiume Sarno bomba a orologeria, salute a rischio": lo studio choc - I livelli di contaminazione delle sue acque e dei fanghi di drenaggio "sono a un punto di non ritorno", con "rischi ... Si legge su notizie.tiscali.it

La bomba a orologeria di San Giovanni. Il parcheggio Metronio è un pericoloso squat a rischio incendi - Il parcheggio Metronio è un pericoloso squat a rischio incendi Il prezioso parcheggio multipiano di via Magna Grecia è occupato e pieno di materiale infiammabile ... Secondo romatoday.it

"Il fiume Sarno è una bomba ad orologeria. Salute dei cittadini a rischio" - I livelli di contaminazione delle sue acque e dei fanghi di drenaggio "sono a un punto di non ritorno", con "rischi concreti per la salute dell'ecosistema e ... Lo riporta huffingtonpost.it