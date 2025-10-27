New York notte al museo | i bambini dormono con i dinosauri

D opo cinque anni di interruzione, torna a New York l’esperienza di trascorrere una notte all’interno dell’American Museum of Natural History. I visitatori possono ora esplorare le sale del celebre museo dopo la chiusura, accompagnati da guide e armati di torce per ammirare da vicino i fossili dei dinosauri e le collezioni naturalistiche. L’iniziativa, sospesa nel 2020 a causa della pandemia di Covid, è stata accolta con entusiasmo dal pubblico. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo New York, notte al museo: i bambini dormono “con” i dinosauri iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - New York, notte al museo: i bambini dormono “con” i dinosauri

