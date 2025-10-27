Netanyahu | Veto di Israele sui membri della forza di sicurezza a Gaza | Libano Unifil | Attacco dell' Idf a una nostra pattuglia nessun ferito

Il premier israeliano: "Non mi serve un via libera per colpire i nostri nemici". Zuppi: "Le religioni non siano motivo di guerra". Hamas: "Pronti a consegnare le armi se finirà l'occupazione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Netanyahu: "Veto di Israele sui membri della forza di sicurezza a Gaza" | Libano, Unifil: "Attacco dell'Idf a una nostra pattuglia, nessun ferito"

$Gaza Divergenze e veti sulle complesse trattive tra Israele e Hamas: $Netanyahu afferma che avrà il diritto di veto sui membri della forza di sicurezza nella Striscia e che sarà l'unico a decidere quali Paesi ammettere nella task force internazionale. - X Vai su X

Gaza, Hamas: consegneremo le armi a fine l’occupazione. Netanyahu: “Nostro veto sui membri delle forze di sicurezza” - Lo ha dichiarato un portavoce del governo israeliano citato da Haaretz e spiegando che le Idf continueranno a supervisionare ... Riporta ilfattoquotidiano.it

