Netanyahu | Veto di Israele sui membri della forza di sicurezza a Gaza | Libano Unifil | Attacco dell' Idf a una nostra pattuglia nessun ferito

Tgcom24.mediaset.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier israeliano: "Non mi serve un via libera per colpire i nostri nemici". Zuppi: "Le religioni non siano motivo di guerra". Hamas: "Pronti a consegnare le armi se finirà l'occupazione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Netanyahu: "Veto di Israele sui membri della forza di sicurezza a Gaza" | Libano, Unifil: "Attacco dell'Idf a una nostra pattuglia, nessun ferito"

