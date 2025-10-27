Nessuna violenza eravamo fidanzati | interrogati i due minorenni accusati di stupro sulla 12enne di Sulmona
Sono stati interrogati i due minorenni accusati di aver stuprato una 12enne a Sulmona. La giovane sarebbe stata filmata a sua insaputa e i video finiti su WhatsApp. Il 14enne ha dichiarato: “Eravamo fidanzati, non c’è stata violenza”, mentre il 17enne ha negato di aver ripreso gli abusi. Domani sarà ascoltato il terzo indagato, un 18enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
