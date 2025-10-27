Nessuna persecuzione Il capo Anm si rimangia il messaggio di ieri e torna a difendere le toghe

Ilgiornale.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il braccio di ferro tra l' Associazione Nazionale dei Magistrati e un pezzo di politica italiana - nello specifico, il centrodestra - prosegue incessantemente. Il presidente Cesare Parodi, al termine di un fine settimana a dir poco infuocato per via di alcune sue frasi riguardo alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto Silvio Berlusconi, continua a rilasciare dichiarazioni che spesso però confliggono con il senso generale che aveva tentato di dare poche ore prima. Oggi si esprime così: " Non molto tempo fa parlando con alcuni colleghi avevo previsto, non era difficile, che con l'avvicinarsi dell'appuntamento referendario le accuse nei confronti della magistratura si sarebbero inasprite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

nessuna persecuzione il capo anm si rimangia il messaggio di ieri e torna a difendere le toghe

© Ilgiornale.it - "Nessuna persecuzione". Il capo Anm si rimangia il messaggio di ieri e torna a difendere le toghe

Scopri altri approfondimenti

nessuna persecuzione capo anm"Nessuna persecuzione". Il capo Anm si rimangia il messaggio di ieri e torna a difendere le toghe - Il giorno dopo avere fatto una leggera retromarcia su alcune dichiarazioni rivolte alla famiglia Berlusconi, cercando di fare un passo avanti sulle responsabilità dei giudici, Cesare Parodi smentisce ... Scrive msn.com

nessuna persecuzione capo anmCesare Parodi (Anm): 'Nessuna persecuzione a politici' - "Non molto tempo fa parlando con alcuni colleghi avevo previsto, non era difficile, che con l'avvicinarsi dell'appuntamento referendario le accuse nei confronti della magistratura si sarebbero inaspri ... Come scrive ansa.it

nessuna persecuzione capo anmBerlusconi, l’Anm ammette: «Non è da Paese civile un caso che dura 30 anni» - Bastano al presidente dell’Associazione nazionale magistrati Cesare Parodi per inserire una retromarcia - ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nessuna Persecuzione Capo Anm