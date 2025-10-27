Il braccio di ferro tra l' Associazione Nazionale dei Magistrati e un pezzo di politica italiana - nello specifico, il centrodestra - prosegue incessantemente. Il presidente Cesare Parodi, al termine di un fine settimana a dir poco infuocato per via di alcune sue frasi riguardo alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto Silvio Berlusconi, continua a rilasciare dichiarazioni che spesso però confliggono con il senso generale che aveva tentato di dare poche ore prima. Oggi si esprime così: " Non molto tempo fa parlando con alcuni colleghi avevo previsto, non era difficile, che con l'avvicinarsi dell'appuntamento referendario le accuse nei confronti della magistratura si sarebbero inasprite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Nessuna persecuzione". Il capo Anm si rimangia il messaggio di ieri e torna a difendere le toghe