Nessuna donna nessuna ragazza dovrebbe trovarsi di fronte a un corpo inventato e sentirsi ferita due volte | nell’immagine e con l’impunità

F rancesca Barra ha denunciato la circolazione di immagini false che la ritraggono nuda, create con l’ intelligenza artificiale e diffuse su un portale dedicato a contenuti per adulti. La scoperta, avvenuta nelle ultime ore, ha spinto la giornalista e scrittrice a un intervento pubblico sui social e a una segnalazione formale alle autorità. Il meglio dell’Intelligenza artificiale va in mostra a Dubai X Leggi anche › All’Intelligenza artificiale gli adolescenti chiedono tutto: «Almeno lui c’è sempre» › Foto e video deepfake, ora è reato: in Italia la prima legge sull’intelligenza artificiale Francesca Barra e le foto nuda create con l’IA. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Nessuna donna, nessuna ragazza dovrebbe trovarsi di fronte a un corpo inventato e sentirsi ferita due volte: nell’immagine e con l’impunità»

