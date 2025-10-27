Neoplasie cerebrali in Italia ogni anno 3mila casi di glioma

27 ott 2025

(Adnkronos) – Una volta erano considerate delle neoplasie rare, ma oggi i gliomi sono sempre più diffusi. In Italia i casi annui ammontano a oltre 3mila e corrispondono al 40% di tutti i tumori cerebrali primitivi. Tra i gliomi, quelli di basso grado di frequenza più rara rappresentano una sfida clinica rilevante anche per la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

