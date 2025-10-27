Neonato vola dalla finestra e muore Scoperta shock dopo la tragedia | Chi lo ha buttato giù

Una tragedia familiare ha sconvolto una tranquilla cittadina, lasciando una comunità intera immersa nello sgomento. Un neonato di pochi mesi ha perso la vita dopo essere precipitato dal balcone di casa in circostanze ancora tutte da chiarire. L’episodio ha suscitato profonda commozione e riaperto il dibattito sulla sicurezza domestica e sulla necessità di una maggiore tutela dei minori all’interno delle abitazioni. Secondo le prime informazioni, l’incidente sarebbe avvenuto nelle prime ore del mattino, mentre i genitori dormivano nella stanza accanto. Le autorità hanno immediatamente avviato un’indagine per comprendere come sia stato possibile che un gesto simile avvenisse in un contesto familiare apparentemente sereno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

