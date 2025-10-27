Neonata rapita a Cosenza al via oggi la perizia psichiatrica su Rosa Vespa

(Adnkronos) – Al via nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 ottobre, la perizia psichiatrica su Rosa Vespa, imputata per il rapimento della piccola Sofia dalla clinica 'Sacro Cuore' di Cosenza, nel gennaio scorso. Durante l'udienza di questa mattina, il gip Letizia Benigno, che ha acconsentito alla richiesta di rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica avanzata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

