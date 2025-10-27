Nelly Furtado non si esibirà più dal vivo | l’annuncio su Instagram

Nelly Furtado shock: la popstar canadese che era ritornata sulle scene lo scorso anno con la pubblicazione dell’album 7 nel settembre 2024, ha annunciato il suo ritiro dalla musica live “Nell’immediato futuro”. L’artista ha pubblicato un lungo post su Instagram per celebrare il venticinquesimo anniversario del primo album, Whoa, Nelly! contenente le super hit I’m Like A Bird e Turn Off The Light: “ 25 anni fa oggi veniva pubblicato il mio primo album Whoa, Nelly! Nella prima immagine ho 20 anni e sto per esibirmi per la prima volta come artista professionista alla Fiera di Lilith. Sono andata in un negozio chiamato “Original” sulla Queen West a Toronto ed ho comprato quell’abito rosa e delle scarpe con la zeppa scintillanti per esibirmi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

