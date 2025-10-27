Nelly Furtado non si esibirà più dal vivo | l’annuncio su Instagram
Nelly Furtado shock: la popstar canadese che era ritornata sulle scene lo scorso anno con la pubblicazione dell’album 7 nel settembre 2024, ha annunciato il suo ritiro dalla musica live “Nell’immediato futuro”. L’artista ha pubblicato un lungo post su Instagram per celebrare il venticinquesimo anniversario del primo album, Whoa, Nelly! contenente le super hit I’m Like A Bird e Turn Off The Light: “ 25 anni fa oggi veniva pubblicato il mio primo album Whoa, Nelly! Nella prima immagine ho 20 anni e sto per esibirmi per la prima volta come artista professionista alla Fiera di Lilith. Sono andata in un negozio chiamato “Original” sulla Queen West a Toronto ed ho comprato quell’abito rosa e delle scarpe con la zeppa scintillanti per esibirmi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pop Music. Attraverso un post pubblicato su Instagram, Nelly Furtado ha annunciato una pausa dai concerti e dalle esibizioni live: «Nel 2000 speravo che, un giorno, qualche ragazzo o ragazza trovasse un vinile di “Whoa, Nelly!” in un negozio di dischi, lo asc - facebook.com Vai su Facebook
Nelly Furtado Italia (@Nellyfurtadoit) / Posts - X Vai su X
Nelly Furtado annuncia il suo ritiro: stop alle esibizioni live, ecco il lungo messaggio per i fan - Nelly Furtado annuncia una lunga pausa dai concerti per dedicarsi ad altri progetti creativi e personali. rds.it scrive
Con il suo ultimo look Nelly Furtado lancia un messaggio ai body-shamer - Alle critiche sul suo corpo Nelly Furtado ha deciso di rispondere ironicamente e senza... Lo riporta tgcom24.mediaset.it
Nelly Furtado, la foto in bikini contro il body shaming: “Niente modifiche o filtri” - Nelly Furtado è arrivata all’apice del successo in un tempo in cui alle attrici taglia 42 veniva assegnato il ruolo dell’amica cicciottella. Da dilei.it