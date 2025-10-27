Nell' Umbertino la ' festa' notturna per il cambio dell' ora | conto alla rovescia e spumante in strada

Un conto alla rovescia in coro, poi la bottiglia di spumante stappata in strada, mentre intorno altri ragazzi urlano e saltano insieme. Una ‘festa’ improvvisata, ancora una volta in piena notte, ancora una volta nel quartiere Umbertino. Questa volta, come si evince da un video postato sui social. 🔗 Leggi su Baritoday.it

