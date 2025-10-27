N ello spot Cristiano racconta la storia dell’amore della sua vita, Patrizia, colpita da un ictus che l’ha resa incapace di comunicare le proprie volontà. Patrizia non aveva redatto le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), e così – in assenza di una sua scelta – sono stati lo Stato e i medici a decidere per lei. «Patrizia non avrebbe voluto vivere in quelle condizioni, ma non aveva potuto scriverlo – racconta Cristiano –. Oggi voglio aiutare altri a non subire la stessa sorte». Nel finale, la voce di Luciana Littizzetto accompagna il messaggio: «Scopri come fare il testamento biologico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nello spot, Cristiano racconta la storia di Patrizia, l'amore della sua vita, colpita da un ictus che l’ha resa incapace di comunicare le proprie volontà. Noi possiamo farlo, ora. Ecco come