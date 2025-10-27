Nell' ex caserma Magrone una residenza universitaria da 150 posti | c' è il contratto tra Regione e Agenzia del Demanio

Prende forma, a Bari, il progetto di rigenerazione urbana dell’ex Caserma Magrone. L’Agenzia del Demanio, infatti, ha firmato oggi il contratto di locazione gratuita di una porzione del compendio a favore della Regione Puglia e di Adisu Puglia, per la realizzazione di nuove residenze. 🔗 Leggi su Baritoday.it

