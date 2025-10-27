Ne vado fiero | i disegni del pordenonese Giulio De Vita per i 30 anni di La donna il sogno & il grande incubo degli 88
"Ti sento vivere", "Senza averti qui", "Tieni il tempo", Una canzone d'amore", "Gli anni". Sono le tracce più note di “La donna il sogno & il grande incubo”, il terzo album in studio degli 883, che venne pubblicato il 16 giugno 1995.Fu il primo album senza Mauro Repetto, anche se figura come. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
