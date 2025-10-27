' Né orizzontale né verticale' Rodrigo Nunes a Ferrara con il suo saggio su politica e partecipazione

Mercoledì 29 alle 18 la Sala della Musica ospita la presentazione del libro 'Né orizzontale, né verticale. Una teoria dell’organizzazione politica', di Rodrigo Nunes (nella foto di Heloisa Machado) professore di teoria politica presso l’Università di Essex nel Regno Unito e la Pontificia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

