' Né orizzontale né verticale' Rodrigo Nunes a Ferrara con il suo saggio su politica e partecipazione

Ferraratoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 29 alle 18 la Sala della Musica ospita la presentazione del libro 'Né orizzontale, né verticale. Una teoria dell’organizzazione politica', di Rodrigo Nunes (nella foto di Heloisa Machado) professore di teoria politica presso l’Università di Essex nel Regno Unito e la Pontificia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Sicurezza stradale: “Stiamo intervenendo sulla segnaletica orizzontale e verticale” - Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, Beatrice Casasole (Civitas) ha chiesto quali nuovi interventi sono previsti sulla riqualificazione della segnaletica stradale. orvietosi.it scrive

Navigazione verticale e orizzontale, perché una applicazione di news si costruisce così - Parte di ciò che ha reso Facebook prima e Instagram e TikTok poi dei successi planetari è da ... Secondo giornalettismo.com

Come registrare video in orizzontale e verticale contemporaneamente su iPhone - Il formato video orizzontale funziona bene sui computer, anche su tablet; ma dal cellulare, i video pubblicati in formato verticale sono quelli che si fruiscono meglio. Riporta macitynet.it

Cerca Video su questo argomento: N233 Orizzontale N233 Verticale