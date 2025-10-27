In Tribunale a Torino ha testimoniato in video-conferenza il collaboratore di giustizia più importanti della Dda piemontese, il 45enne Vittorio Raso: ha svelato i rapporti nel 2012 tra gli ultras e alcuni appartenenti alla 'ndrangheta. "Vendevamo i biglietti per le partite. Ci eravamo presi una fetta dello stadio", ha precisato Raso, che dalla Spagna poi ha gestito il traffico di droga verso l'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it