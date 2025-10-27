NBA Joel Embiid sbotta | c’entra il minutaggio con i Sixers
Joel Embiid ha perso la pazienza con i Philadelphia 76ers: c’entra il minutaggio. Il messaggio è pesantissimo. Joel Embiid si è lasciato andare ad un duro sfogo, lanciando un messaggio forte e chiaro ai Philadelphia 76ers. La star dei Sixers ha esternato la propria frustrazione per la limitazione imposta dal suo staff medico. Dopo l’operazione al ginocchio ed il suo impiego con il contagocce, il giocatore dei Sixers ha dichiarato: “Se devo giocare solo due o tre minuti alla volta e poi uscire, tanto vale stare a casa”. Una presa di posizione che riaccende il dibattito sul ruolo effettivo delle star sulle strategie delle squadre. 🔗 Leggi su Sportface.it
