NBA i risultati della notte Spurs ancora imbattuti Reaves trascina i Lakers bene Clippers e Cavs

Sono nove le partite che si sono disputate tra la serata di ieri e la notte italiana. Continua l'imbattibilità dei sorprendenti San Antonio Spurs, che vincono la loro terza partita consecutiva, superando 118-107 i Brooklyn Nets, ancora a secco di successi in stagione, grazie soprattutto ad un Victor Wembanyama da 31 punti, 14 rimbalzi e 6 stoppate. Gli Spurs dilapidano un vantaggio di 26 punti, con la rimonta dei Nets guidata soprattutto da Cam Thomas (40 punti). Nel finale ci pensano la stella francese ed il rookie Dylan Harper (20 punti) a firmare la vittoria. Comincia ad ingranare la scelta numero uno dell'ultimo Draft, Cooper Flagg, che con i suoi 22 punti è uno dei fattori nel primo successo stagionale dei Dallas Mavericks contro i Toronto Raptors (139-129).

